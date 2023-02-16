Deprem bölgesinde Ateş başında sağlık personelleriyle konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanında kor patladı.
Deprem bölgesinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanında kor patladı
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