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Deprem bölgesinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanında kor patladı

Deprem bölgesinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanında kor patladı
16.02.2023 01:06 - Son Güncelleme: 16.02.2023 01:10

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Deprem bölgesinde Ateş başında sağlık personelleriyle konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanında kor patladı.

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