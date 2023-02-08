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Deprem bölgesinde mucize kurtuluşlar devam ediyor! 65.saatte bir kişi daha sağ olarak çıkarıldı

Deprem bölgesinde mucize kurtuluşlar devam ediyor! 65.saatte bir kişi daha sağ olarak çıkarıldı
08.02.2023 21:30

OTOMATİK OYNAT

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Kahramanmaraş depremlerinin...

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde deprem 10 ilde yıkıma neden oldu. Depremin ardından başlayan arama-kurtarma çalışmalarında saatler ilerledikçe yüzleri güldüren haberler geliyor. Depremin merkez üssü Kahramanmaraş olmak üzere afetle sarsılan illerde genç, yaşlı, kadın, erkek, bebek çok sayıda kişi enkaz altından kurtarıldı. Kahramanmaraş'ta 48 saat sonra kurtarılan 2 aylık Muhammed bebeğin, enkazdan çıkarılırken elini emmesi yürekleri ısıttı. Diyarbakır'da ise; depremin 55. saatinde 1 kadın enkazdan sevinç gözyaşları arasında çıkarıldı. Depremin 65. saatinde Malatya'da bir depremzede enkazdan yaralı olarak kurtarıldı.

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