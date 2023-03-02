Haberler Güncel Videoları Deprem bölgesinde hava durumu nasıl olacak?

Deprem bölgesinde hava durumu nasıl olacak?

Deprem bölgesinde hava durumu nasıl olacak?
02.03.2023 20:15

OTOMATİK OYNAT

Güncel 09:34
Son dakika I 6'lı masanın...
Güncel 04:40
Ünlülerden depremzedelere...
Güncel 08:13
İşte 10 ili yerle bir eden fay...
Güncel 01:29
CHP’nin anketçisi Murat...
Güncel 04:22
Prof. Dr. Şamil Şen'den...
Güncel 01:02
G20 toplantısı, Türkiye'deki...
Güncel 04:30
Japon uzman İstanbul'da...
Güncel 05:52
Millet İttifakı'nın adayı kim...
Güncel 02:34
Kahramanmaraş'ta deprem öncesi...
Güncel 06:21
İstanbul için büyük taşınma...
Güncel 01:00:04
Başkan Recep Tayyip...
Güncel 02:10
İstanbul'daki hastanelere...

Deprem bölgesi genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Güncel Videoları

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta hava sıcaklığı, bugün en düşük 8, en yüksek 23 derece derece olacak.

Hatay

Hatay'da ise hava sıcaklıklarının bugün en düşük 12, en yüksek 25 derece derece olması bekleniyor.

Gaziantep

Gaziantep'te hava sıcaklıklarının, bugün en düşük 8, en yüksek 23 derece olması öngörülüyor.

Malatya

Malatya'da hava sıcaklıklarının en düşük 4, en yüksek 18 derece olması tahmin ediliyor.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da bugün en düşük hava sıcaklığı 10, en yüksek 24 derece olması öngörülüyor.

Adıyaman

Adıyaman'da hava sıcaklığının bugün en düşük 7, en yüksek 20 derece olacağı tahmin ediliyor.

Adana

Adana'da ise hava sıcaklıklarının bugün en düşük 11, en yüksek 27 derece olması bekleniyor.

Diyarbakır

Diyarbakır'da hava sıcaklıklarının bugün en düşük 2, en yüksek 20 derece olması tahmin ediliyor.

Kilis

Kilis'te bugün hava sıcaklığının en düşük 13, en yüksek 25 derece olarak öngörülüyor.

Osmaniye

Osmaniye'de ise hava sıcaklığının en düşük 10, en yüksek 27 derece olması bekleniyor.

SON DAKİKA