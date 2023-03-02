Deprem bölgesinde hava durumu nasıl olacak?

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta hava sıcaklığı, bugün en düşük 8, en yüksek 23 derece derece olacak.

Hatay

Hatay'da ise hava sıcaklıklarının bugün en düşük 12, en yüksek 25 derece derece olması bekleniyor.

Gaziantep

Gaziantep'te hava sıcaklıklarının, bugün en düşük 8, en yüksek 23 derece olması öngörülüyor.

Malatya

Malatya'da hava sıcaklıklarının en düşük 4, en yüksek 18 derece olması tahmin ediliyor.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da bugün en düşük hava sıcaklığı 10, en yüksek 24 derece olması öngörülüyor.

Adıyaman

Adıyaman'da hava sıcaklığının bugün en düşük 7, en yüksek 20 derece olacağı tahmin ediliyor.

Adana

Adana'da ise hava sıcaklıklarının bugün en düşük 11, en yüksek 27 derece olması bekleniyor.

Diyarbakır

Diyarbakır'da hava sıcaklıklarının bugün en düşük 2, en yüksek 20 derece olması tahmin ediliyor.

Kilis

Kilis'te bugün hava sıcaklığının en düşük 13, en yüksek 25 derece olarak öngörülüyor.

Osmaniye

Osmaniye'de ise hava sıcaklığının en düşük 10, en yüksek 27 derece olması bekleniyor.