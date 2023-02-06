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Deprem bölgesi beşik gibi! 7,5 şiddetindeki deprem hasarlı binayı böyle yıktı o anlar kamerada

Deprem bölgesi beşik gibi! 7,5 şiddetindeki deprem hasarlı binayı böyle yıktı o anlar kamerada
06.02.2023 14:09

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Kahramanmaraş merkezli 10 şehri etkileyen 7,7 şiddetindeki depremin ardından 13.30 sularında 7,5 şiddetinde artçı deprem yaşandı. İHA ekibi Battalgazi ilçesinde 7 katlı binanın yıkılma anını saniye saniye görüntüledi. 10 şehirde 912 kişinin hayatını kaybettiği depremin ardından bölgede ekiplerin kurtarma çalışmaları AFAD koordinasyonunda hummalı bir şeklide sürüyor. Öğle saatlerinde yaşanan artçı sarsıntı ile merkez Battalgazi ilçesinde Ak Parti İl Başkanlığı'nın da bulunduğu 7 katlı bina yerle bir oldu

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