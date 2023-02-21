Haberler Güncel Videoları Deprem anında böyle kaçtı: O anlar kamerada

Deprem anında böyle kaçtı: O anlar kamerada

Deprem anında böyle kaçtı: O anlar kamerada
21.02.2023 00:19

OTOMATİK OYNAT

Güncel 00:24
Ümit Özdağ, Hatay depremine...
Güncel 02:27
Bakan Soylu: Hatay merkezli...
Güncel 00:43
Hatay'da yaşanan depremde...
Güncel 00:33
SON DAKİKA - Hatay'daki deprem...
Güncel 02:47
Hatay'da çevre illerde...
Güncel 00:12
Hatay'da 6.4 büyüklüğünde...
Güncel 07:28
Hatay'da çevre illerde...
Güncel 01:07
SON DAKİKA - Hatay'ın Defne...
Güncel 01:46
Başkan Erdoğan'dan CHP'ye...
Güncel 04:04
AFAD Başkanı Yunus Sezer son...
Güncel 00:32
CHP'li Lütfü Savaş'tan CHP...
Güncel 01:34
Hatay’da eğitim arası 27...

Hatay'da yaşanan 6.4'lük depremin şiddetli hissedildiği Mersin'de panik anları güvenlik kameralarına yansıdı. O sırada markette kasada duran bir kişinin tezgahın üzerinden atlayarak kaçması da görüntülerde yer aldı. Hatay'da ilk bilgilere göre 3 kişinin hayatını kaybettiği, 213 kişinin yaralandığı 6.4 büyüklüğündeki deprem birçok ilde şiddetli hissedildi. Mersin'de de şiddetli hissedilen deprem paniğe neden olurken, o anlardan bazıları güvenlik kameralarına yansıdı. Tarsus ilçesinde bir marketin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise kasada görevli çalışanın tezgahtan atlaması ve müşteri ile birlikte kaçması yer aldı. Akdeniz ilçesindeki bir başka görüntüde de kasada görevli bir şahsın kaçma anı kaydedildi.

Güncel Videoları
SON DAKİKA