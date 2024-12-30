SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Denizli’de 16 yaşındaki çocuk evinde ölü bulundu
Haberler Güncel Videoları

Denizli'de 16 yaşındaki çocuk evinde ölü bulundu

Giriş Tarihi: 30 Aralık 2024 12:04 Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2024 12:04

Olay, Pamukkale ilçesi Zeytinköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde hava almak için dışarıya çıkan karı koca evlerine döndüklerinde 16 yaşındaki çocuğu İ.S.K.'nın yerde hareketsiz şekilde yatarken buldular. Anne ve babanın feryatlarını duyan komşuları apartmanın 4. katını çıktı. Komşuların ihbarı üzerine 112 Acil Sağlık Merkezi'ne durumu ihbarda bulundu. Bölgeye sağlık, itfaiye ve çok polis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, İ.S.K.'nın hayatını kaybettiği tespit etti. Çocuğun bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

SIRADAKİ VİDEO
Hava Kuvvetleri’ne teslim edilecek HÜRKUŞ’un ilk uçuşu gerçekleştirildi
30.12.2024Pazartesi
Suriye'nin kuzeyinde hain avı! 11 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
30.12.2024Pazartesi
İstanbul'da kaybolan gencin cansız bedeni uçurumda bulundu
30.12.2024Pazartesi
Ticaret Bakanı Ömer Bolat açıkladı! 2024 yılında 55 milyar liralık kaçak yakalama
30.12.2024Pazartesi
İzmir'in Konak'ta eğlence mekanlarını soyan hırsız kamerada
30.12.2024Pazartesi
Bunlar da Var
Kim Milyoner Olmak İster’de ters köşe soru! Yarışmacı ve Oktay Kaynarca kahkahaya boğuldu: İnanılır gibi değil! 02:05
Kim Milyoner Olmak İster'de ters köşe soru!
30.12.2024Pazartesi
Metrobüste kavga kamerada: Aracın tutunma demirine tırmanıp yumruk attı 00:15
Metrobüste kavga kamerada: Aracın tutunma demirine tırmanıp yumruk attı
30.12.2024Pazartesi
Kazakistan ve Güney Kore’nin ardından Norveç’te uçak kazası! Acil iniş sırasında pistten çıktı 00:09
Kazakistan ve Güney Kore'nin ardından Norveç'te uçak kazası!
30.12.2024Pazartesi
Erzurum’da kayıp öğretmenin cansız bedeni bulundu 00:19
Erzurum'da kayıp öğretmenin cansız bedeni bulundu
29.12.2024Pazar
CANLI YAYIN