Denizde 1200 metre sürüklenen çocuk kurtarıldı - İZLE

Mersin’de 6 yaşındaki çocuk, açık denize sürüklendikten sonra Sahil Güvenlik ekiplerince sağ salim kurtarıldı.

Mersin'in Mezitli ilçesinde babasıyla denize giren 6 yaşındaki Y.Ö., akıntıya kapılarak 1200 metre açığa sürüklendi.

Hızlı Müdahale

Durumu fark eden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Küçük çocuk, denizde mahsur kaldığı noktadan sağ salim çıkarıldı.

Sağlık Durumu İyi

Valilikten yapılan açıklamada, "Çocuğumuz sağlıklı bir şekilde kurtarılmıştır" denildi. Yapılan sağlık kontrollerinde herhangi bir probleme rastlanmayan Y.Ö., ailesine teslim edildi.

Kameralara Yansıdı

Kurtarma anları kameralar tarafından kaydedildi. Görüntülerde, ekiplerin çocuğu güvenle sahile ulaştırdığı anlar yer aldı.

İstanbul'da savcıya suikast: Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan bıçaklanarak öldürüldü!
🔴 Karsspor 𝐎 - 𝟏 Erzincanspor ⚽
Kurtalan'da kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 yaralı
Çerkezköy'de boya kazanına düşen işçi hayatını kaybetti! Arkadaşı yaralandı
