Denizde 1200 metre sürüklenen çocuk kurtarıldı - İZLE
Mersin’de 6 yaşındaki çocuk, açık denize sürüklendikten sonra Sahil Güvenlik ekiplerince sağ salim kurtarıldı.
Mersin'in Mezitli ilçesinde babasıyla denize giren 6 yaşındaki Y.Ö., akıntıya kapılarak 1200 metre açığa sürüklendi.
Hızlı Müdahale
Durumu fark eden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Küçük çocuk, denizde mahsur kaldığı noktadan sağ salim çıkarıldı.
Sağlık Durumu İyi
Valilikten yapılan açıklamada, "Çocuğumuz sağlıklı bir şekilde kurtarılmıştır" denildi. Yapılan sağlık kontrollerinde herhangi bir probleme rastlanmayan Y.Ö., ailesine teslim edildi.
Kameralara Yansıdı
Kurtarma anları kameralar tarafından kaydedildi. Görüntülerde, ekiplerin çocuğu güvenle sahile ulaştırdığı anlar yer aldı.