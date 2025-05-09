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DEM Parti: Erdoğan ve Bahçeli’ye teşekkürler
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DEM Parti: Erdoğan ve Bahçeli'ye teşekkürler

Giriş Tarihi: 9.05.2025 16:25:33

Terörsüz Türkiye yolunda terör örgütü PKK'nın kongresini topladığını açıklamasının ardından DEM Parti cephesinden 8 maddelik yeni bir mesaj geldi. DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu, 'Tarihi bir eşik: Barışın ve kardeşliğin yeni şafağı' başlıklı açıklamasında Başkan Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'ye teşekkür ederken 'Bu ülkede bundan böyle silahların değil siyasetin, öfkenin değil demokratik ve toplumsal uzlaşının, ayrılığın değil birlikte ve eşit yaşamın sesi yükselsin.' ifadelerini kullandı. haber spotu yazx

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