RAMAZAN İMSAKİYE
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Defne Devlet Hastanesi'nin yapımı için ekipler gece gündüz çalışıyor! 60 gün içinde hizmete girecek

Defne Devlet Hastanesi'nin yapımı için ekipler gece gündüz çalışıyor! 60 gün içinde hizmete girecek
26.03.2023 16:10

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Geçtiğimiz günlerde Başkan Erdoğan'ın temelini attığı Defne Devlet Hastanesi ve Antakya Devlet Hastanesi için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 600 yataklı İskenderun Devlet Hastanesinin 154 yoğun bakım yatağı, 27 ameliyathanesinin bulunacağını, 300 yataklı Defne Devlet Hastanesinin 60 gün içinde, 400 yataklı Antakya Devlet Hastanesinin ise 10 Mayıs'ta hizmete açılmasının planlandığını bildirdi. Öte yandan Başkan Erdoğan'ın talimatlarıyla yapımına başlanan ve 45 gün içerisinde tamamlanan üç hastane 31 Mayıs 2020'de hizmete alınmıştı.

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