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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2023, 11:43 Güncelleme Tarihi: 09 Ağustos 2023, 11:51

DEAŞ'ın ''Yalnız Kurt'' arşivi nasıl ele geçirildi? İşte müthiş operasyonun tüm detayları

Milli İstihbarat Teşikilatı'nın son dönemde İsrail, Rusya ve İran bağlantılı istihbaratçılara yönelik başarılı operasyonlarının ardından, İstanbul Emniyeti DEAŞ'ın birbirinden habersiz hücrelerinden oluşan yaklaşık 10 bin kişilik kadrosuna erişti. Kanlı terör örgütü DEAŞ'ın 'Yalnız Kurt' nitelendirilen terörist listesi İstanbul Havlimanı'nda gerçekleştirilen başarılı operasyonla ele geçirildi. Operasyonda listeyi, 8.5 Euro karşılığında almak için anlaşan İran istihbaratına çalışan 5 casus ve kurye de yakalandı. Abdurrahman Şimşek müthiş operasyonun tüm detaylarını a Haber ekranlarında anlattı.

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