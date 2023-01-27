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Danimarka elçisi Dışişleri'ne çağrıldı! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’in İsveç’in ikiyüzlülüğüne tepki gösterdi

Danimarka elçisi Dışişleri'ne çağrıldı! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’in İsveç’in ikiyüzlülüğüne tepki gösterdi
27.01.2023 16:51

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Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonuna ilişkin Danimarka Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldı. Öte yandan İsrail'in İsveç Büyükelçisi Ziv Nevo Kulman, büyükelçilikleri önündeki Tevrat yakma eylemininin İsveç yönetimi tarafından engellendiğini duyurdu. Konuyla ilgili açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "İsveç makamlarının Kuran-ı Kerim yakılmasına “ifade hürriyeti” diye izin vermesinin ikiyüzlülük olduğu bir kere daha ortaya çıkmıştır." dedi.

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