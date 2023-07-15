Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 15 Temmuz'un, gücünü tarihten alan, Çanakkale'de olduğu gibi yedi düvele göğsünü siper edip inançlı yüreğinde ihaneti ve işgal girişimini yok eden Türk milletinin şanlı bir zaferi olduğunu ifade etti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan "15 Temmuz" paylaşımı!
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