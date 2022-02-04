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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Muhalefet vesayete umut bağlamak yerine proje üretsin

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Muhalefet vesayete umut bağlamak yerine proje üretsin
04.02.2022 22:01

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay A Haber ekranlarının konuğu oldu. Oktay gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Oktay, Atatürk anıtlarına saldırıyla ilgili olarak ‘’Sosyal medyada yapılan paylaşımlara bakarsanız bunun arkasındaki provokatif yapıların kimler olduğunu görürsünüz. Ama şunu unutmasınlar eski Türkiye yok artık. Arzu ettikleri sonucu alamayacakları provokatif eylemlerdir bunlar. Türkiye vesayet odaklarının at koşturacağı bir ülke değil. Muhalefet vesayete umut bağlamak yerine proje üretsin.’’ ifadelerini kullandı…

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