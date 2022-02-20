Cumhurbaşkanı Başkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu’dan A Haber’e özel açıklamalar

Cumhurbaşkanı Başkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu A Haber ekranlarına bağlanarak önemli açıklamalarda bulundu. Topçu, ‘’İstiklal ve istikbalimizin teminatı olan milli irade üzerinde kötü hedefleri olan iç ve dış odaklar var. Bu Türkiye’de herkesin malumu. Her evin malumu. Bunlar 15 Temmuz’da gördüler ki Türkiye’de artık darbeler defteri Sayın Cumhurbaşkanımızın sözüyle, ‘ölümüne ölümüne’ çağrısının her zaman gereğini yapacak bir millet var. Bu aziz millet hiç kimseye hiçbir güce iradesini teslim etmeyecek. Ülkemizde bir daha açılmamak üzere darbeler defterinin kapandığını düşünüyorum.’’ dedi.