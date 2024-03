Cumhur İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Hamza Dağ'dan önemli açıklamalar! "Kronik sorunlarını el birliğiyle bertaraf edeceğiz"

Cumhur İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediyesi başkan adayı Hamza Dağ, İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nda taksi durakları başkanlarıyla bir araya geldi. Toplantıya İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, AK Parti Karabağlar Belediyesi Belediye Başkan adayı Mehmet Sadık Tunç ve taksici esnafı yoğun katılım gösterdi. Toplantıda konuşan Dağ, "Sizler bu şehir insanını taşıyor, İzmirliye hizmet ediyorsunuz. Zaman ve mekan mevhumu olmadan çalışma içindesiniz. Yaz-kış, gece-gündüz, direksiyon başında bulunuyor, kimi zaman ailenize dahi vakit geçiremiyorsunuz. Türlü tehlikelerle burun buruna geliyor, canlarınızı ortaya koyuyorsunuz. Fakat vicdanınızı hiçbir zaman bir kenara koymuyorsunuz. Tıpkı geçtiğimiz hafta da bir caninin saldırısı sonucu şehit olan kaybettiğimiz Oğuz Erge kardeşimiz gibi kimseyi darda ve sokakta koymuyorsunuz. Rabbimden Oğuz Erge'ye tekrar rahmet diliyor, kederle ailesi de sabırlar diliyorum. Taksi durağı başkanları olarak sizler ayrıca durağınızdaki arkadaşlardan da sorumlusunuz. Her biriniz neticede şehrimizde ulaşım çarkının bir şekilde dönmesi için çalışıyorsunuz. Elbette sizler de her İzmirli gibi daha yaşanabilir bir şehri, daha ulaşılabilir güzergahları hak ediyorsunuz. Her biriniz tabii ki daha solunabilir bir havayı, daha içilebilir bir suyu, daha yüzülebilir bir körfezi hak ediyorsunuz. İşte biz de tam bunun için siz hak ettiklerinize bir an önce kavuşun diye ailenizle, sevdiklerinizle daha fazla anı biriktirin diye bir yola çıktık." Diye konuştu.

"İZMİR'İN SORUNLARINA ÇÖZÜM ÜRETMEYE ÇALIŞMIŞ BİR KARDEŞİNİZİM"

İzmir'e 4 dönem milletvekili olarak hizmet ettiğini vurgulayan Dağ, "Vekilliğim süresince imkanlar dahilinde hiçbir hemşehrisini geri çevirmemeye gayret etmiş birisi olduğumu düşünüyorum. Elimden geldiğince, gücüm yettiğince İzmirlilerin taleplerini çözmeye, İzmir'in sorunlarına çözüm üretmeye çalışmış bir kardeşinizim. Şimdi de İzmir'in şehri emini olmaya talibim. Büyükşehir belediye başkanlığı yapılır, yollar yapılır, kaldırımlar yapılır, yeni çevre yolu da yapılır. Battı çıktılar da yapılır. Ama sadece bunlar yetmez. Hem ailemizden hem de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan hizmette eğer insanların gönlünü kazanamıyorsanız yapılan hizmetlerin de bir yere kadar olduğunu gördük. Biz hizmete talibiz, hizmetçiliğe talibiz. Hizmet edeceğiz ama önümüzdeki 5 sene boyunca hürmet gösterecek ve hürmet gören noktasında olacağız. 5 sene sonra adım adım İzmir'in sokaklarını gezerek oradaki insanların derdiyle dertlenememiş ve çözüm üretememiş olursak emin olun kendimizi zaten başarısız görür hiç kimsenin önüne bu anlamda tekrar 'Biz varız' diye çıkmayız" dedi.

'ŞEHRİMİZİN KRONİK SORUNLARINI ELBİRLİĞİYLE BERTARAF EDECEĞİZ'

"Sizler kadar olmasa da ben de İzmir'in sokaklarına hakimim" diyen Dağ, "Nerede saat kaçta trafik olur, hangi yollara girmek istemediğinizi iyi bilirim. Şayet 1 Nisan sabahı sizlerin de desteğiyle İzmir'in direksiyona geçmek nasip olursa şehrimizin tüm paydaşları gibi sizlerle de birlikte bu şehri yöneteceğiz. Ortak akıl ve istişare kültürünü sonuna kadar benimseyip ona göre hareket edeceğiz. Yıkan değil bugüne kadar yapan olduk. Bundan sonra da yapan olacağız. Engelleyen değil ön açan olacağız. Dinlenen değil sürekli çalışan, koşturan terleyen bir büyükşehir belediye başkanı olacağız. Sadece yol köprü yapan değil aynı zamanda da gönül yapan bir belediye başkanı olacağız. Günün sonunda şehrimizin kronik sorunlarını el birliğiyle bertaraf edeceğiz" açıklamalarında bulundu.

"MEVCUT OTOPARK TARİFELERİNDE MART 2024 İTİBARİYLE YÜZDE 50 İNDİRME GİDECEĞİZ"

Geçtiğimiz ay İzmir'in çehresini değiştirecek projelerini kamuoyu ile paylaştıklarını hatırlatan Dağ, "Elbette bu projelerin tamamı her bir vatandaşımız gibi sizlerle de hitap ediyor. Ulaşımla ilgili projelerimizi sizlerle paylaşmak istiyorum. İzmir'in iki yakasını birbirine bağlayacak köprü ve tüp geçit projesi körfez geçişini inşa ederek burada İzmir'in o döngüsünü körfez geçişiyle beraber sağlayacağız. Yine İzmirlimizin can alıcı sorunlarından biri olan trafik meselesine köklü çözüm üretecek yeni çevre yolunu kazandıracağız. Bu sayede Menemen'den Bornova 20 dakika, Menemen'den Buca'ya 20 dakika, Menemen'den Bornova'ya 10 dakika olacak şekilde yeni çevre yolunu İzmir'imize kazandırmış olacağız. Yeni çevre yolunu şehir merkeze bağlayacak 9 tane de bağlantı yolu bu sayede yapılmış olacaktır. Şimdi içerisinde yapacağımız toplamda 100 bin araç kapasiteli yer altı otoparkı ile otopark sorununu da çözmüş olacağız. Mevcut otopark tariflerinde mart 2024 itibariyle yüzde 50 indirme gideceğiz" ifadelerini kullandı.

"1 NİSAN İTİBARİYLE SU ÜCRET TARİFLERİNDE YÜZDE 50 İNDİRİME GİDECEĞİZ"

Kampanya döneminin artık sonuna yaklaştıklarını ifade eden Dağ, "Kampanya döneminde sahada karşılaştığım yerel yönetimle alakalı iki tane can alıcı nokta vardı. İkisi de direkt sizi ilgilendiriyor. Biri mesleğinizi ilgilendiriyor, diğeri hayatınızı, aile hayatınızı ilgilendiriyor. Biri özellikle metropolde, metropol dışında da kısmen araçların alt takımını yapmaktan yoruldukları eleştirisi. En kötülerinden başlayarak şehrimizin asfalt kalitesini artıracak bozuk yol bırakmayacağız. 5 sene sonunda böyle bir şikayetle hiçbir vatandaşımız bize gelmeyecek. İkincisi de 1 Nisan itibariyle su ücret tariflerinde yüzde 50 indirime gideceğiz ve su parasını ucuzlatacağız. Acil ihtiyaç olan kavşaklara toplam 16 battı çıktı köprülü kavşak yapacağız. Yeşillik Caddesi'ni öncelikle battı çıktı olarak planlayacağız" dedi.

"AKÇAY CADDESİ'NE ALTERNATİF YOL YAPACAĞIZ"

Optimum kavşağının trafiğini rahatlatmak için Akçay Caddesi'ne alternatif yol yapacaklarını belirten Dağ, "ESBAŞ'ın giriş ve çıkışını arka yol olmak suretiyle Optimum Kavşağı'nı rahatlatacağız. Karabağlar'da yapmak istediğimiz çok işler var. Bunları ilçe belediye başkanımızla birlikte yapacağız. Herkes, 'büyükşehirde bir rüzgar yakaladın' diyor. Rakiplerimiz de bu konuda arka arkaya hamleler yapıyor. Bu hamleler bu noktada bir yol izlendiğini gösteriyor. İzmir kazansın istiyorum. İzmir'in sorunları halının altına süpürerek 5 yıl daha kaybetme lüksü yok" dedi.

"DESTEĞİNİZE 1 NİSAN'DAN SONRA İHTİYACIM VAR"

Yağış sonrası su baskınlarına değinen Dağ, "Yağmur yağdığında su basmaması için altyapıyı, trafiği kesmek için yeni yollar battı çıktılar, şehrin estetiğinin düzelmesi ve depreme dayanıklı olması için kent estetiğini önemsemeli ve kentsel dönüşümü yapmamız lazım. Yaz ayları geliyor koku meselesini çözmek, körfezi temizlemek lazım. 5 ana kalem söyledim. Realist bir adamım. Neye talip olduğumu biliyorum. Ama İzmir'i çok seviyorum, bir yerinden başlamak gerektiğini düşünüyorum. Günü kurtararak İzmir'in sorunlarına çözüm bulmanız imkan dahilinde değil. Projeler yarışırsa 31 Mart akşamı zaten kimse kaybetmez, İzmir kazanır. Derdimiz 31 Mart akşamı İzmir'in kazanmasıdır. Bunların hepsi ancak sizlerin desteğinizle olur. Onun için 1 Nisan'dan sonra desteğinize daha çok ihtiyacım var." İfadesini kullandı.

'UYGUN TAKSİLERE KABİN VE KAMERA KURACAĞIZ'

Korsan taksi konusunda kanun gerektiğini belirten Dağ, "Kanundaki düzenlemenin değişmesiyle ilgili meclis açılır açılmaz ilgili yerlerle görüşmeyi, komisyonunu bilen biri olarak birebir takipçisi olacağım. Kamera konusunda İnönü Caddesi'ni gezerken taksici esnafımız kamerayla ilgili talepte bulundu. Başka bir belediye başkan adayının bu konuda söz verdiğini söylediler. Biz de uygun olanlara kabini ve kamerayı kuracağımızın sözünü verdik" dedi.