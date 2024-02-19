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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 19 Şubat 2024, 21:28 Güncelleme Tarihi: 19 Şubat 2024, 21:28

Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ: İzmir'in 5 yılı kaybetme lüksü yok

Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ katıldığı canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. "İzmir'in 5 yılı daha kaybetme lüksü yok" diyen Dağ "Açık açık konuşuyorum, ben gerçekler üzerinde siyasetimi ve kampanyamı yapıyorum. Olgular üzerinde yapıyorum. Gerçekler üzerinde yapıyorum. Ben gerçek kişi olarak İzmirliyim. Ben ilk defa kampanya yapmıyorum İzmir'de. 4 defa milletvekili adayı olarak sahaya çıktım. Milletvekili olarak da şu anda gezdiğim sokaklarda da gezdim. Bu seçim kampanyasında bu noktada bir sorun olduğunu görmedim. Tarz olarak bir şeye söz verdim. 'Bu seçim kampanyasında bizden önceki dönemi kötülemeyeceğim' dedim" ifadelerini kullandı.

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