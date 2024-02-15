Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum, 'Risksiz İstanbul' tanıtım toplantısında, İstanbul'un en değerli tarihi mekanlarından Sultanahmet ve Süleymaniye Camii çevrelerinde büyük bir yenileme projesi başlatacaklarını açıkladı. Bu projeler, Sultanahmet Meydanı'nda 1700 yıl öncesine bir yolculuk sunmayı ve Mimar Sinan'ın emaneti Süleymaniye Camii çevresini düzenleyerek her iki bölgeyi de İstanbul'un turizmine daha da katkı sağlayacak şekilde canlandırmayı hedefliyor. Kapsamlı çevre düzenlemesiyle, ziyaretçiler tarihin derinliklerine dalarken, modern ve erişilebilir bir çevrede tarihi yapıların güzelliğini keşfedecekler. Kurum'un bu projesi, şehrin tarihi mirasını koruyup geliştirirken, İstanbul'un turistik çekim gücünü de artırmayı amaçlıyor.