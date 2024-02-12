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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 12 Şubat 2024, 17:20 Güncelleme Tarihi: 12 Şubat 2024, 17:28

Cumhur İttifakı İBB adayı Murat Kurum Pendik'te metro projesini açıkladı

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum Pendik'te İstanbul'un trafik sorununa ilişkin değerlendirmelerde bulundu. "Pendik'te TEM ve E-5 yan yol düzenlemelerini, Pendik meydan katlı kavşağını süratle yapacağız, trafik çilesine karşı ilk hamleyi Pendik'te böyle atmış olacağız." dedi. Raylı sistem vaadinde de bulunan Kurum, "Bir taraftan Sultanbeyli-Kurtköy-Pendik-Sabiha Gökçen ve orada Tuzla hattını, diğer taraftan da Sabiha Gökçen-Kurtköy metro hatlarına süratle başlayacağız. Yine orada Tuzla-Samandıra arasında ihtiyaç duyduğumuz raylı sistem hattı da inşallah 1 Nisan itibarıyla başlayacağımız öncelikli işlerimiz arasında." ifadelerini kullandı.

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