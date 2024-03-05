Cumhur İttifakı Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu projelerini tek tek anlattı!

Seçim çalışmalarına başladığı ilk günden itibaren, Eskişehir'in dört bir yanında 'Başkan Sahada' sloganıyla çalışmalarını sürdüren AK Parti'nin Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu, tüm projelerini açıkladığı bir lansman toplantısı düzenledi. Eskişehir Ticaret Odası Vehbi Koç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen tanıtım toplantısı yoğun bir katılıma sahne oldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Nebi Hatipoğlu'nun sahadan görüntülerinin paylaşıldığı tanıtım videoları vatandaşlar ve partililerden yoğun alkış aldı. Lansmanda projelerini açıklamak için sahneye çıkan Hatipoğlu, "Her karesinde Eskişehir olan bir hikayem; şehrim için bir hayalim, bir gayem var. Bu zamana dek 97 mahallede 45 bin üzerinde kapıyı çalarak çalıştık. Tarımda, sanayide, teknolojide, turizmde, eğitimde, sanatta, kültürde; her bakımdan Türkiye'nin dinamosu olabilecek bu şehir ne yazık ki layığının da potansiyelinin de çok uzağında. Ben ve arkadaşlarım diyoruz ki; 'Daha hızlısını, daha doğrusunu biz yaparız. Gençliğin enerjisiyle, başka bir anlayışla hazırız."

"ALTYAPIYI ÇÖZECEĞİZ"

Eskişehir'in öncelikli üç sorununu ulaşım altyapısı, kentsel dönüşüm ve ucuz ve temiz su olarak ifade eden Hatipoğlu, bu alanlarda hızla adımlar atıp çerçeveli bir kalkınma hamlesine zemin açacaklarının altını çizdi.

Toplu taşımada tüm Eskişehirlilere tek biletle 45 dakika boyunca sayısız aktarma, öğrencilere ise kendilerine özel abonmanla yalnızca 50 TL'ye ay boyu sınırsız ulaşım sağlayacaklarını; 15 adet katlı kavşak ve yeni katlı otoparklarla da ulaşım altyapısını iyileştireceklerini belirten Hatipoğlu, Kuzey-Güney Otoyolu'na da gelir gelmez start vereceklerinin müjdesini verdi.

Su konusunda toplamda 4 milyar TL'lik dev yatırımlarla faturaları tek kalemde yüzde 40 iyileştirmeceklerinin, kontörlü yükleme sistemini kaldıracaklarının, iki yıl içinde de çeşmelerdeki suyun içilebilecek temizliğe erişeceğinin sözünü veren Hatipoğlu; deprem tehdidine ve kentsel dönüşümdeki gecikmeye de dikkat çekerek 5 yılda 25 bin konutun dönüşümünü hiçbir ücret talep etmeksizin gerçekleştireceklerini vurguladı. Küçük Sanayi Sitesi, Merkez Riskli Alanı, Kurtuluş Pazar Yeri gibi noktalarda hayata geçirecekleri projeleri de üç boyutlu modelleriyle kamuoyuyla paylaştı. Hatipoğlu, "Altyapıyı çözeceğiz atılıma geçeceğiz" ifadelerini kullandı.

"İMZA PROJELER: FRİGYA VADİSİ VE ESKİŞEHİR MEDYAKENT"

Sadece şehrin ihtiyaçlarını gidermekle kalmayıp insanına ve ülkesine katma değer projelere de öncülük etmek gerektiğini ifade eden Hatipoğlu, iki imza projesini de katılımcılarla paylaştı. Frigya Vadisi Turizm Sahası'nı 'Dünya artık peribacalarını görmek için Eskişehir'e gelecek' sözleriyle tanıtan Hatipoğlu, Türkiye'nin medya ihtisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB) olacak Medyakent projesiyle de hem Türkiye'nin bu sektördeki gelişimine, hem de yeni yatırımlar ve istihdam imkanlarıyla kent ekonomisine katkı sağlamayı hedeflediklerini ifade etti.

"YÜZÜ GÜLEN GENÇLER, KATMA DEĞER OLUŞTURAN KADINLAR"

'Gençlerin enerjisini, kadınların gücünü çok önemsiyoruz' diyen Hatipoğlu, Eskişehir'in burs vermeyen, yurt yapmayan az sayıda büyükşehir arasında olduğuna dikkat çekerek, gençler için 5 yeni yurt, 5 bin TL burs ve kültür-sanat harcamalarına destek olmak üzere Türkiye'de bir ilk olarak her ay 500 TL'lik KültürKart desteği sunacaklarını açıkladı. Mevcut yönetimin kadınlara yönelik sorumluluklarını yerine getirmediğinin Sayıştay raporlarına dahi yansıdığını hatırlatan Hatipoğlu, Kadın Danışma Merkezi ve Sığınma Evi'ni bir an önce faaliyete alacaklarını; aynı zamanda kadın girişimciler için Türkiye'nin en çerçeveli desteklerini sunacaklarını, 20 yeni kreş ve 20 Aile Yaşam Merkezi kuracaklarını, Kadın Çiftçi Eğitim Merkezleri'ni de il genelinde yaygınlaştıracaklarını belirtti.

"HERKES İÇİN ÇALIŞAN BELEDİYE"

Tarıma desteği üç katına çıkaracaklarını söyleyen Hatipoğlu, sosyal yardımları da belediye bünyesinde başlatacakları DestekKart bünyesinde toplayacaklarını ve bu çerçevede kış aylarında doğalgaz yardımı, emeklilere ve dargelirlilere gıda alışverişi, öğrencilere de kitap ve kırtasiye desteği sunacaklarını belirtti.

Hatipoğlu konuşmasında öne çıkardığı diğer projeleri de şu şekilde açıkladı:

"Türkiye'nin ilk yerel turizm kalite girişimi Parlayan Yıldız Eskişehir, 7 gün 24 saat açık Uyanık Kütüphane, eğitimle sporu aynı bünyede birleştirerek geleceğin yıldız sporcularını yetiştirecek Eskişehirspor Koleji, şehir genelindeki ihtiyacı karşılamak üzere 12 saat çalışacak 20 yeni kreş, ücretsiz spor dersleri ve diyetisyen hizmeti de sunulacak 20 yeni aile yaşam merkezi, tüm köylere asfalt yol."

Vatandaşlar ve partililerin yoğun katılım gösterdiği proje tanıtım toplantısına, AK Parti Eskişehir Milletvekilleri Fatih Dönmez ile Prof. Dr. Ayşen Gürcan, il ve ilçe belediye başkan adayları, Cumhur İttifakı'na mensup partilerin il ve ilçe yönetimleri ve Sivil Toplum Kuruluşları (STK) başkanları ve vatandaşlar katıldı.