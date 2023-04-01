RAMAZAN İMSAKİYE
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Cumhur Elazığ'da! Bakan Murat Kurum, Mustafa Destici, Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar

Cumhur Elazığ'da! Bakan Murat Kurum, Mustafa Destici, Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar
01.04.2023 18:15

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Afet bölgelerinin yeniden ayağa kalkabilmesi için başlatılan konut projelerinde; her gün yeni bir temel atma töreni gerçekleşiyor. Dün Gaziantep ve Kilis'te inşa edilecek konutların temel atma töreninin ardından, bugün de Elazığ'da ilk adımlar atılıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve MHP Lideri Devlet Bahçeli Abdullah Paşa Mahallesi TOKİ Alanı'nda, Elazığ Afet Konutları Temel Atma ve Sosyal Konutlar Anahtar Teslim Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.

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