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Çorum'da dehşet anları! Birlikte yaşadığı dini nikahlı eşinin aracının altına bomba koydu! Hatun Demir korku dolu anları anlattı

Çorum'da dehşet anları! Birlikte yaşadığı dini nikahlı eşinin aracının altına bomba koydu! Hatun Demir korku dolu anları anlattı
07.01.2022 16:57

OTOMATİK OYNAT

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Çorum'da Hatun Demir adlı kadının park halindeki otomobiline yerleştirilen bomba düzeneği, bomba imha uzmanlarınca fünye ile patlatılarak etkisiz hale getirildi. Patlamada 3 araçta hasar oluştu. Düzeneği araca yerleştirdiği iddia edilen Hatun Demir'in dini nikahla birlikte yaşadığı kişi ile yardım ettiği öne sürülen arkadaşı gözaltına alındı. Demir korku dolu anları "Bana 'Eve dön' dedi. Ben dönmeyeceğimi söyledim. O zaman 'Sen bilirsin' dedi. 2 gündür evdeydim, dün akşam arkadaşımın evine gittim. Arkadaşıma giderken araçta hiçbir şey yoktu, dönerken kasise girdim ve araçtan ses gelmeye başladı sonra araçtan inip aşağı baktığımda bir şey gördüm şaşırdım. 'Eyvah bu normal bir şey değil' dedim. Önce pet şişe sandım ama çok ağırdı. Baktım üzerinde pil ve kablolar var, hemen polisi aradım" diye anlattı.

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