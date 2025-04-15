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Çorlu’da motosiklet kazası: 1 yaralı
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Çorlu’da motosiklet kazası: 1 yaralı

Giriş Tarihi: 15.04.2025 00:50:18 Güncelleme Tarihi: 15.04.2025 00:53:28

Muhittin Mahallesi Bahriye Üçok Bulvarı’nda meydana gelen kazada, motosiklet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Motosiklet sürücüsü Erhan K. yaralandı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Muhittin Mahallesi Bahriye Üçok Bulvarı üzeri Dr. Tekin Gürmen Parkı mevkiinde gece saatlerinde meydana gelen kazada, Ayberk A. idaresindeki 34 CGZ 632 plakalı otomobil ile Erhan K. (19) yönetimindeki 59 AIH 759 plakalı motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet devrildi ve sürücüsü Erhan K. yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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