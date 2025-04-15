Çorlu’da motosiklet kazası: 1 yaralı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Muhittin Mahallesi Bahriye Üçok Bulvarı üzeri Dr. Tekin Gürmen Parkı mevkiinde gece saatlerinde meydana gelen kazada, Ayberk A. idaresindeki 34 CGZ 632 plakalı otomobil ile Erhan K. (19) yönetimindeki 59 AIH 759 plakalı motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet devrildi ve sürücüsü Erhan K. yaralandı.
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.