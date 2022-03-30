Çöp konteynerinden çıkan yeni doğmuş bebek cesedinin sırrı ortaya çıktı! Anneden kan donduran sözler

İstanbul Sancaktepe'de bir çöp konteynerinde bulunan yeni doğmuş bebek cesedinin sırrı ortaya çıktı. Bebeği öz annesinin banyoda doğurup ölü doğduğu için çöpe attığı ortaya çıktı. Cinayet Büro Amirliği Ekipleri vicdansız anneyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheli Pervin Y. emniyette verdiği ifadesinde, “Eşim ile 5 çocuğum var bu çocukta eşimle müşterek çocuğumuzdu. Ancak eşim çocuk istemediği için, sorun çıkarmasından endişelenerek hamile olduğumu gizledim. Gece evde doğum yaptım. Ölü doğdu banyoda beklettim sonra çöpe attım” dediği öne sürüldü.