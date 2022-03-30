Haberler Güncel Videoları Çöp konteynerinden çıkan yeni doğmuş bebek cesedinin sırrı ortaya çıktı! Anneden kan donduran sözler

Çöp konteynerinden çıkan yeni doğmuş bebek cesedinin sırrı ortaya çıktı! Anneden kan donduran sözler

Çöp konteynerinden çıkan yeni doğmuş bebek cesedinin sırrı ortaya çıktı! Anneden kan donduran sözler
30.03.2022 14:30

OTOMATİK OYNAT

Güncel 01:00
"Erdoğan iktidarını bir dönem...
Güncel 03:24
Dünyanın gözü İstanbul'da!
Güncel 04:06
İğneada açıklarında yeni bir...
Güncel 06:13
'Türkiye elinden gelen gayreti...
Güncel 04:10
Başkan Erdoğan Vanlı gençlere...
Güncel 01:57
Başkan Erdoğan tek tek saydı
Güncel 42:53
Başkan Erdoğan Tokat’ta...
Güncel 02:38
Bakan Mevlüt Çavuşoğlu’ndan...
Güncel 49:09
Son dakika! Bakan Yanık'tan...
Güncel 00:14
İstanbul Boğazı'nın girişinde...
Güncel 02:24
Kayseri'de maden göçüğü! Acı...
Güncel 01:46
Başkan Erdoğan kokpite girdi...

İstanbul Sancaktepe'de bir çöp konteynerinde bulunan yeni doğmuş bebek cesedinin sırrı ortaya çıktı. Bebeği öz annesinin banyoda doğurup ölü doğduğu için çöpe attığı ortaya çıktı. Cinayet Büro Amirliği Ekipleri vicdansız anneyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheli Pervin Y. emniyette verdiği ifadesinde, “Eşim ile 5 çocuğum var bu çocukta eşimle müşterek çocuğumuzdu. Ancak eşim çocuk istemediği için, sorun çıkarmasından endişelenerek hamile olduğumu gizledim. Gece evde doğum yaptım. Ölü doğdu banyoda beklettim sonra çöpe attım” dediği öne sürüldü.

Güncel Videoları
SON DAKİKA