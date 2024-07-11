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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 11 Temmuz 2024, 08:54 Güncelleme Tarihi: 11 Temmuz 2024, 08:54

Comanchero çetesi hakkında yeni bilgi! Galatasaray'ın eski topçusu Sneijder gizli ortak çıktı

Uluslararası silahlı organize suç örgütü Comanchero, geçtiğimiz kasım ayında İstanbul polisinin yürüttüğü operayon sonucu çökertildi. Gözaltına alınan 55 kişinin 4.5 milyar liralık mal varlığına mahkeme kararıyla el konuldu. Liderliğini, Hakan Reis'in yaptığı şüphelilerden 18'i tutuklandı, 22'si ise adli kontrolle serbest kaldı. TAKVİM'in ulaştığı bilgi ve belgelere göre bir dönem Galatasaray'da top koşturan Hollandalı eski futbolcu Wesley Sneijder'in de Comanchero'nun kara para aklama faaliyetlerine isminin karıştığı ortaya çıktı.


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