Tam 21 yıl önceydi... Erdoğan, Türkiye'nin lideri seçildi! Çok sevdi, çok sevildi! Her seçimde "ismi" yetti! Rakiplerini ezdi geçti. Hatta dünyaları yendi! Sözünü dinletti! Son dönemde de Devlet Bahçeli'yle el ele verdi. Bir kez daha destek istedi.



Bunun üzerine görünmez el devreye girdi! CHP'sini HDP'sini, İP'ini TİP'ini bir araya getirdi! "Alakasızlar" ittifakı işte böyle dizildi! Yine de anketler, Erdoğan'ı ilk sırada gösterdi! TAKVİM de bunları hatırlamak istedi:

Bu manşeti saklayın! 'OY'unu unutmayın.

Kemal Kılıçdaroğlu

Meral Akşener





Ali Babacan





Ahmet Davutoğlu





Temel Karamollaoğlu





Gültekin Uysal





Selahattin Demirtaş

Ekrem İmamoğlu





Mansur Yavaş





Muharrem İnce





Ümit Özdağ





Sinan Oğan





Ahmet Özal





Cem Uzan





Erkan Baş









ADAY BELLİ KARAR NET

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olarak başvurusu YSK'ye yapıldı...



Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığı için YSK'ya gelen AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ve MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, Başkan Feti Yıldız'a başvuru evraklarını teslim etti.



Akçay çıkışta yaptığı konuşmada, "Biz öteden beri MHP olarak 'Aday belli, karar net' diyorduk. adayımız Erdoğan'dır. Aziz Türk milleti 1 artı 5 artı 2 Kandil yapılanmasına gerekli cevabı verecek ve attığı tokat Amerika'dan değil Mars'tan duyulacaktır" dedi. AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, "Seçim süreci başladıktan sonra seçimle ilgili her türlü kararı YSK alır. Herkes itirazını yapar. YSK da nihai kararı mevzuatı dikkate alarak verir" ifadesini kullandı.









YSK'YA 18 BAŞVURU

Cumhurbaşkanlığı adaylığı için önceki gün YSK'ya 18 isim gitti. Bunlardan Murat Hakan Uzan ve Cem Cengiz Uzan'ın vekaleten, Hürrem Ayaz'ın ise posta yoluyla yaptığı başvurular reddedildi. Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın da bulunduğu 9 kişinin başvurularında eksik belge tespit edildiği bildirildi. Doğu Perinçek, Muharrem İnce, Sinan Oğan, Halil Murat Ünver, Hilmi Özden, Yakup Türkal'in ise adaylık başvuruları eksiksiz bir şekilde kabul edildi. Millet İttifakı'nın adayı Kılıçdaroğlu'nun başvurusunun ise bugün 14.00'te yapılacağı bildirildi.



AK PARTİ'YE YOĞUN TALEP

14 Mayıs'ta gerçekleştirecek 28'nci Dönem Milletvekili seçimleri için AK Parti'de aday adaylığı başvuru yoğunluğu gözlendi. Sayının 5 bine yaklaştığı bildirildi. Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan ile birlikte Ordu-Mesudiye, Aydın-Kuyucak, Giresun-Göreli, Muğla- Seydikemer, Kütahya-Simav, Sakarya- Geyve belediye başkanları da vekillik için sıraya girdi. Başvuru yapan isimlerin arasında İbrahim Tatlıses ile gazeteci yazar Hulki Cevizoğlu'nun da olduğu öğrenildi.







IRAK'I PKK'DAN TEMİZLEYİN

Başkan Erdoğan, Irak Başbakanı Es-Sudani ile bir araya geldi. Irak'la Basra'dan Türkiye'ye uzanan Kalkınma Yolu Projesi'nin hayata geçirileceğini belirten Erdoğan, "Iraklı kardeşlerimizden beklentimiz topraklarını teröristlerden temizlemesidir" dedi.