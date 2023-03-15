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CHP'nin verdiği vaatler tutmadığı sözler! "Bir taziye evi yapamayan Kılıçdaroğlu milyonlarca konutu nasıl bedava yapacak?"

CHP'nin verdiği vaatler tutmadığı sözler! "Bir taziye evi yapamayan Kılıçdaroğlu milyonlarca konutu nasıl bedava yapacak?"
15.03.2023 21:46

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Millet İttifakı'ndan aldığı şartlı 'evet' ile adaylığını ilan eden Kemal Kılıçdaroğlu, "Depremzedelerin evlerini ücretsiz yapacağız" vaadinde bulundu. Ancak verilen vaatler kadar tutulmayan sözler de hafızalarda yerini koruyor. Kılıçdaroğlu 2021'de Van'ın Esenyamaç Köyü'ne kameralar karşısında taziye evi ve camii yapacağına dair söz verdi. Ancak aradan geçen uzun zamana karşın verilen söz tutulmadı. Esenyamaç Köyü'ne ne taziye evi ne de bir camii inşa edildi. Takvim.com.tr'nin ulaştığı köyün muhtarı Ayhan Korkmaz "Bir taziye evi yapamayan milyonlarca konutu nasıl bedava yapacak?" dedi.

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