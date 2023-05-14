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CHP'nin seçim takip sistemi çöktü Faik Öztrak rakam veremedi | VİDEO

CHP'nin seçim takip sistemi çöktü Faik Öztrak rakam veremedi | VİDEO
14.05.2023 20:10

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Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinde sandıklar açılmaya, sonuçlar açıklanmaya başladı. İlk sonuçlara göre Başkan Erdoğan 7’li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun önünde. Kemal Kılıçdaroğlu’nun 1,5 yıldır çalışıyoruz dediği seçim takip sistemi daha ilk anlarda çöktü. CHP’den ise konuyla ilgili komik bir açıklama geldi. Kameralar karşısına geçen CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Anlamlı bir seviyeye ulaştığında sandık açılımı rakamları açıklayacağız." ifadelerini kullandı ve kamuoyuna bir rakam açıklayamadı.

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