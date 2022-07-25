CHP'nin miting fiyaskosu!

Sibel Can konserini birbirine katan, megafonlarla plaj plaj duyurusu yapılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Balıkesir mitingi sonunda gerçekleştirildi. Söz konusu organizasyonun taşıma bir miting olması ise çok geçmeden açığa çıktı. CHP'nin İstanbul'daki ve çevre illerdeki ilçe yönetimleri, üyeleri otobüslere doluşturarak Balıkesir'e gönderdi. Sosyal medyada servis edilen görüntülerde CHP'nin miting alanını doldurmak için düştüğü içler acısı durum gözler önüne serildi. CHP'li belediyelerin de vatandaşın hizmetinde kullanması gereken otobüsleri miting yollarına peşkeş çekmesi tepkiyle karşılandı.