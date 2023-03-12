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CHP'nin 'İmamoğlu ve Yavaş iki görevi aynı anda yapamaz' çıkışına İYİ Parti'den rest!

CHP'nin 'İmamoğlu ve Yavaş iki görevi aynı anda yapamaz' çıkışına İYİ Parti'den rest!
12.03.2023 23:48

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"Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a CB yardımcılığı formülü" ile dağıttığı masaya geri dönüp, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına şartlı evet veren Meral Akşener ve kurmayları CHP'yi sıkıştırmaya devam ediyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu "İmamoğlu ve Yavaş cumhurbaşkanı yardımcılığı ve belediye başkanlığını aynı anda yapmayacaklar. Kılıçdaroğlu hiç yaptırmaz" şeklinde dikkat çeken bir çıkışta bulundu. Kuşoğlu'nun bu sözlerine İYİ Parti cephesinden yanıt gecikmedi. İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, "Gerekirse yasal düzenleme yaparız" resti çekerek İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın iki görevi aynı anda yapabileceğini savundu.

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