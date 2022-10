CHP'nin HDPKK'lı Selahattin Demirtaş'a 'başkan yardımcılığı verme' planı

AK Parti'ye geçen Milletvekilleri Mehmet Ali Çelebi ve İsmail Ok, A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. CHP'den ayrılışını tek bir cümleyle özetleyen Çelebi, "CHP, Demirtaş'a şeref madalyası taktı beni linç etti" diye konuştu. İYİ Parti'den ayrılıp AK Parti'ye katılan İsmail Ok da ABD güdümünde olan CHP'nin amacının "Selahattin Demirtaş'ı hapisten çıkarıp Başkan yardımcısı yapmak" olduğunu söyledi. Ok, "Akşener, Demirtaş ile kahvaltı için sözleşiyor. Neymiş efendim töre böyle emrediyormuş. Töre, Demirtaş'ı en sert şekilde cezalandırmayı gerektirir. Tabanı ısıtma hareketiydi bunlar. HDP'ye bakanlığa kadar geldi mesele... " dedi.