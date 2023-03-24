RAMAZAN İMSAKİYE
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CHP’nin HDP sempatisi! Masumlaştırıp seçmene kabul ettirme çabası başladı

CHP’nin HDP sempatisi! Masumlaştırıp seçmene kabul ettirme çabası başladı
24.03.2023 00:31 - Son Güncelleme: 24.03.2023 00:51

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2019'daki yerel seçimlerde HDP ile yapılan ittifakı örnek verip "2019'da ittifak yaptık şimdi de yaparız" algısını işleyen CHP Parti İçi Eğitim Sorumlusu Aytuğ Atıcı, "2019'da HDP, bütün CHP adaylarını istisnasız destekledi. Ne istedi? Hiçbir şey... Biz ne verdik HDP’ye? Hiçbir şey... Bir tane Meclis Üyeliği vermedik. 2019'un üzerinden 4 - 4.5 sene geçti. Şimdi aynı HDP, aynı mantıkla diyor ki; 'Kayyum atamayın...' Bunu da yeni söylemiyor. 27 Eylül 2021'de yayınladığı 11 maddelik tutum belgesinde söylüyor" ifadelerini kullandı.

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