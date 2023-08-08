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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2023, 18:17 Güncelleme Tarihi: 08 Ağustos 2023, 18:20

CHP'nin Akbelen için genel görüşme açılması talebi TBMM'de reddedildi!

TBMM Genel Kurulunda, CHP listelerinden seçilen milletvekillerinin verdiği "Muğla'nın Milas ilçesi İkizköy Mevkiindeki Akbelen Ormanında yaşanan olaylar hakkında genel görüşme yapılması" önergesi kabul edilmedi.

TBMM Genel Kurulunda, CHP listelerinden seçilen milletvekillerinin verdiği "Muğla'nın Milas ilçesi İkizköy Mevkiindeki Akbelen Ormanında yaşanan olaylar hakkında genel görüşme yapılması" önergesi kabul edilmedi.

TBMM Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplanan Genel Kurulda, CHP'nin "Muğla'nın Milas ilçesi İkizköy Mevkiindeki Akbelen Ormanında yaşanan olaylar hakkında genel görüşme yapılması" önergesinin ön görüşmeleri tamamlandı.

Siyasi parti grupları adına yapılan konuşmaların ardından, genel görüşme açılıp açılmaması, Genel Kurulun oyuna sunuldu. Yapılan oylamada, önerge kabul edilmedi.

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