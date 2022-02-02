CHP'nin 14. katında neler oluyor? CHP'de adaylık savaşı mı var? Kemal Kılıçdaroğlu - Ekrem İmamoğlu krizi mi?

Cumhur İttifakı'nda adaylık krizi sürüyor. CHP ve İYİ Parti Arasında gerilim arttı. İP tarafından "Biz olmazsak oy alamazsınız" açıklaması gelirken, CHP ise "Bu lafların değeri yok" ifadeleriyle yanıt verdi.

Peki CHP'nin 14. katında neler konuşuldu? Adaylık savaşında kim kimi destekliyor? CHP yönetiminde kim Kemal Kılıçdaroğlu'nu kim Ekrem İmamoğlu'nu işaret ediyor? HDP hangi ismi aday olarak önerdi? CHP ve İYİ Parti HDP'nin aday önerisini kabul edecek mi? Millet İttifakı'nın HDP'nin desteğini olmadan oy oranı ne kadar?

AK Parti MKYK Üyesi Burhan Kayatürk, Kamuoyu Araştırmacısı İhsan Aktaş ve Akşam Gazetesi Yazarı Tacettin Kutay, A Haber canlı yayınında gündemin sıcak başlıklarıyla ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

"BİR MASAYI PAYLAŞAMAYANLAR..."

AK Parti MKYK Üyesi Burhan Kayatürk: Burada ki kitle olduğu görülüyor. Cumhur İttifakı ile kendilerine Millet İttifakı diyen bir grubun olduğunu görüyoruz. Ancak Cumhur İttifakı'nda AK Parti'de MHP ile beraber BBP ile beraber bizim tutumumuz çok net. Kimin Cumhurbaşkanı adayı olacağı, seçime nasıl gidileceği her şey yerli yerinde çok net bir şekilde ortada. Fakat karşı tarafta çok ciddi bir kafa karışıklığı var. Bir masayı paylaşamayan insanlar bir iktidarı nasıl paylaşacaklar? Sanki geçmişteki koalisyonları unuttuk. Türkiye'yi ne hale getirdiğini bilmiyoruz da yeniden parlamento sistemine geçişte şunu yapacağız bunu yapacağız diye söylüyorlar.

"TEK HESAPLARI VAR!"

Çok sayıda benzemezin bir araya geldiğini görüyoruz. Fakat bunların hiçbir tanesinin bir hedefi yok. Bir tanesi ben Cumhurbaşkanı adayıyım diye ortaya çıkması lazım. Böyle bir hesapları yok. Varsa yoksa biz Cumhurbaşkanı'nı oradan indireceğiz. Bunun dışında bir hesapları yok.

"BUNLARDAN NE TÜRKİYE'YE BİR İKTİDAR NE DE HAYIR GELİR"

HDP ne yapacak? Gizli ortak mı açık ortak mı bu da belli değil. Çok ciddi bir kafa karışıklığı var. CHP bırakın herhangi bir parti ile kendi aralarındaki problemleri çözmesini CHP kendi içindeki problemleri çözemiyor. Birileri geliyor kendi genel başkanına tuzak kuruyor. Öbürü belediye başkanları aday olmak istediğinde onlara karşı bir kısım çalışmalar yapılıyor. Her kafadan bir ses. Dolayısıyla bunlardan Türkiye'ye ne bir iktidar gelir ne de bir hayır gelir.

CHP'NİN KENDİ İÇERİSİNDEKİ MÜCADELE

Kamuoyu Araştırmacısı İhsan Aktaş şu ifadeleri kullandı:

Türkiye'de siyasetin genetiğini bildiğiniz zaman onun reflekslerine dair de bazı öngörüleriniz oluyor. Millet İttifakı'nın bileşenlerini düşündüğümde hep şu öngörüyü ortaya koymuştum. Birinci mücadele CHP'nin kendi içerisinde olacak. Çünkü parti hizipçi bir parti. Gücü yetenin genel başkan adayı olmak için çaba göstereceği belli.

"HDP'NİN OY DESTEĞİ OLAMADAN MİLLET İTTİFAKI'NIN OYLARI..."

CHP'nin geleneğinde de iki figür öne çıktı. CHP kurumsalı Kemal Kılıçdaroğlu'nu aday yapmak istiyor. Küresel güçler ya da Meral Hanım onlar da Ekrem İmamoğlu'nu aday yapmak istiyorlar. Bu bir defa birinci kıyasıya yarış. Bu yarış bittikten sonra CHP – İP ilişkileri nasıl olacak? O bittikten sonra bu 7 partiler arasında diyalog nasıl olacak? Bütün tartışmalar bittikten sonra da HDP'nin oy desteği olmadan Millet İttifakı'nın bir siyasal karşılığı kalmıyor. Oyları yüzde 40'larda falan oluyor toplam.

HDP de en yüksek düzeyde talepte bulunuyor. Artık o büyük ihtimal gizli kapalı kapılar ardında bu talepler devam ediyor.

"KENDİ PROBLEMLERİYLE KENDİLERİNİ YOK EDECEKLER"

Zaten bunlar kendi problemleriyle kendilerini yok etmeye yetecekler. Bunun da çok temel bir sebebi var. Muhalefet partileri geleceğe dair hiçbir vizyon ortaya koymadılar. Sadece ellerinde tek bir motivasyon aracı var Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığı.

"HİÇBİR ŞEY UMRUNUZDA DEĞİL"

CHP kurulduğundan beri ne Anadolu insanının ne Türk halkına adam yerine koymamıştır. Onları terbiye edilmesi gereken eğitilmesi gereken geri kalmış mahluklar olarak görmüştür. Karla mücadele konusunda Ekrem İmamoğlu şöyle bir ifade kullandı 'eleştiriler umurumda değil'. Zaten hiçbir şey sizin umurunuzda değil ki. Çok çetrefilli bir durumla karşı karşıyayız.

"KÜRESELCİ İP ÜZERİNDELER!"

Akşam Gazetesi Yazarı Tacettin Kutay "Siyaset hür insanlar arasında yapılacak bir şeydir. Gel bak İP'e gönderiyorum sizi 20 tanenizi mahsun boynu bükük adamlar topluluğundan olmaz o. Onlar aritmetik bir anlam ifade ederler. Onların adı yoktur. Engin Özkoç değildir onun adı 1'dir, 2'dir, 3'tür. Neticede de parlamentoda da sayıları 50-60'dır ve el kaldırır indirirler. Ben burada bir hürriyet sıkıntısı olduğunu düşünüyorum. İYİ Parti – CHP görüşmesi falan bunların hepsi tiyatro. Hür bir siyasal akıl yok karşımızda. Bunların hepsi o küreselci ip üzerinde bunları mandallayan her kimse bunlar tarafından oraya asılmış atletlerdir." dedi.

"KARINCALARIN YARIŞI"

Kutay sözlerine şu şekilde devam etti:

Biz bunları o ipe mandallayan iradenin nasıl bir karar vereceğini bekliyoruz. Karşımızdaki yarışma tepsinin üzerindeki karıncaların yarışmasıdır. Tepsi bir yere gidecek karıncalar kendilerini öne atıyorlar ben daha öndeyim diye.

Millet İttifakı'nda şu an AK Parti, Cumhur İttifakı cenahından tenkite saldırıya kim maruz kalırsa ABD'liler küresel güçler onu aday yapacaklar. CHP'nin 14. katından sallanan zembilden onun adı çıkacak diye bir kanaat var. Buna yarışıyorlar.