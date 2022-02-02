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CHP'li Tanju Özcan’dan İmamoğlu’na: Emperyalistlerin uşaklığını yapmam

CHP'li Tanju Özcan’dan İmamoğlu’na: Emperyalistlerin uşaklığını yapmam
02.02.2022 18:47

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Cumhuriyet Halk Partisi içinde yaşanan krizler her açıklama ile yeniden gün yüzüne çıkıyor. CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki adaylık krizi bilinirken Ekrem İmamoğlu'nun İstanbullu çile çekerken bile yabancı ülke elçileriyle görüşecek kadar hazırlık içinde olması dikkat çekiyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İngiltere Büyükelçisi Dominick Chilcott ve ABD Büyükelçisi Jeffry Flake ile görüşmelerine ilişkin CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan olay bir yorum geldi. Tanju Özcan, "Bizim parti yetkililerine de söylüyorum. Amerika her zaman Türkiye Cumhuriyeti’nin düşmanı olmuştur. Ayıdan post Amerika’dan dost olmaz. Ben bu anlayıştayım. Bugün bu görevdeyim, yarın başka görevde olurum ama benim Amerika ile işim olmaz. Emperyalistlerin uşaklığını yapmam" dedi.

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