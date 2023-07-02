CHP'li Sezgin Tanrıkulu'ndan sokak çağrısı: "100 bin kişi meydana inelim, mesele budur"

CHP ve HDPKK 'Abdullah Öcalan' ittifakında buluştu. Teröristbaşını öven fondaş Merdan Yanardağ'a arka çıkıldı, Yanardağ üzerinden Öcalan aklandı. PKK ile ağız birliği yapan CHP'li Sezgin Tanrıkulu "Öcalan'a uygulanan tecrittir, masaya yumruğu vurmalıyız. AK Parti, Merdan Yanardağ üzerinden bütün muhalefeti sınıyor" açıklamasını yaptı. Skandalda vites yükselten Tanrıkulu, 'sokak' ve 'iç karışıklık' çağrısı yaptı, 'Cumartesi Anneleri' örneği vererek "100 bin kişi meydana gidelim, mesele budur" dedi.