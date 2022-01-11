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CHP’li Sezgin Tanrıkulu’ndan bir skandal daha! Bu kez de İBB'deki PKK'lıları savundu

CHP’li Sezgin Tanrıkulu’ndan bir skandal daha! Bu kez de İBB'deki PKK'lıları savundu
11.01.2022 20:41

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Cumhuriyet Halk Partisi'nin her daim teröristlere ve teröre destek verenlerin yanında olan İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, şimdi de Ekrem İmamoğlu yönetimindeki CHP'li İBB'de bulunan teröristleri savundu. Sezgin Tanrıkulu'na göre İBB'deki teröristler çok saygınmış...

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Cumhuriyet Halk Partisi'nin her daim teröristlere ve teröre destek verenlerin yanında olan İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, şimdi de Ekrem İmamoğlu yönetimindeki CHP'li İBB'de bulunan teröristleri savundu.

İBB'DEKİ TERÖRİSTLER ÇOK SAYGINMIŞ!
Dernekte görev yapan kişilerin yerel seçimlerde Ekrem İmamoğlu'nu desteklediğini belirten Tanrıkulu, "Muhafazakar Kürtlerin büyük oranda seçimi etkileyen oylarında bu alimlerin açık bir şekilde desteği vardır. Hepsi işinde gücünde olan ve çok saygın insanlar. Bu iktidar kiminle kaybettiğini biliyor o yüzden de hukuk dışı bir yöntemle bunların üzerine gittiler. Geçtiğimiz haziran ayında bir operasyon yaptılar. 30'a yakın din alimini gözaltına aldılar. Bunlardan 10'unu tutukladılar." sözleriyle derneği savundu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) gassal olarak işe alındığı ve kazancını PKK'lıların ailelerine verdiği ortaya çıkan gassala da arka çıkan Tanrıkulu, şunları söyledi:

"Gassal ölüleri yıkayan birisi yani. Ya bundan ne olacak Allah'ınızı severseniz ne olacak? İşe girmiş veya işteymiş. Bununla Büyükşehir Belediyesi arasında ittifak kurmaya çalışıyorlar. "

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