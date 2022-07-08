CHP'li Seyhan Belediyesi'ne PKK/KCK operasyonu!

CHP'li Seyhan Belediyesi'ne PKK operasyonu düzenlendi. Başkan yardımcısı dahil 38 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonda, aralarında CHP'li Seyhan Belediyesi Başkan Yardımcısı Funda Buyruk ve HDP'lilerin de bulunduğu çok sayıda zanlı gözaltına alınmıştı. Funda Buyruk’u işe PKK’lılar tarafından yerleştirdiği, ortaya çıkarken, belediyeye gönderilen sahte maliyet belgelerin kendisine geldiği ve sözde değer ailelerini işe aldırdığı ortaya çıktı. Funda Buyruk'u aynı dosyada tutuklu bulunan PKK/KCK Çukurova Bölge sorumlusu Mehmet Saruhan ile kameraların görmediği üst kata çıkarak 34 dakika görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi.