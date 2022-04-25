CHP’li Özgür Özel’den Başkan Erdoğan’a skandal sözler! Yargılamakla tehdit etti

15 Temmuz darbe girişimi ile Gezi Parkı olaylarına ilişkin davada yargılanan Kızıl Soros lakaplı Osman Kavala, hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı. Gezi Parkı davasında çıkan kararın ardından CHP'li isimler Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a ve davanın hakimlerini hedef alarak tehditler savurdu. CHP'li Özgür Özel, "Erdoğan mahkum olacaktır. Hesap verecektir." ifadeleriyle tehdit savururken CHP'li Aykut Erdoğdu da "Size hesabını sormayanın yüreği kurusun..." şeklinde tehdit içerikli bir paylaşım yaptı.