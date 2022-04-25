RAMAZAN İMSAKİYE
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CHP’li Özgür Özel’den Başkan Erdoğan’a skandal sözler! Yargılamakla tehdit etti

CHP’li Özgür Özel’den Başkan Erdoğan’a skandal sözler! Yargılamakla tehdit etti
25.04.2022 21:28

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15 Temmuz darbe girişimi ile Gezi Parkı olaylarına ilişkin davada yargılanan Kızıl Soros lakaplı Osman Kavala, hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı. Gezi Parkı davasında çıkan kararın ardından CHP'li isimler Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a ve davanın hakimlerini hedef alarak tehditler savurdu. CHP'li Özgür Özel, "Erdoğan mahkum olacaktır. Hesap verecektir." ifadeleriyle tehdit savururken CHP'li Aykut Erdoğdu da "Size hesabını sormayanın yüreği kurusun..." şeklinde tehdit içerikli bir paylaşım yaptı.

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