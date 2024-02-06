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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 06 Şubat 2024, 15:23 Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2024, 15:35

CHP'li Özgür Özel Hatay'da Başkan Erdoğan ve TSK'ya iftira attı! Takvim.com.tr yalanını böyle ortaya çıkardı

6 Şubat 2023'teki asrın felaketi üzerinden siyaset devşiren CHP, kirli manipülasyonlarını hız kesmeden sürdürüyor. Deprem anmaları için gittiği Hatay'da yuhalanan Özgür Özel, köşeye sıkışınca Başkan Erdoğan ve TSK'yı hedef alan "Hatay'da silahlı kuvvetler 3 gün yoktu, Erdoğan'ın darbe paranoyası vardı" yalanını ortaya attı. Ancak Özgür Özel'in söylemlerinin aksine ordu depremin ilk saatlerinden itibaren sahadaydı. Hatay'da 8. Tugay Komutanlığı bir fiil arama kurtarma çalışmaları yürütüyordu. Bu bağlamda Takvim, CHP liderinin kara propagandasını somut verilerle çökertti. TSK'nın depremin yaşandığı 6 Şubat'taki faaliyetlerini saat saat sizler için derledi.

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