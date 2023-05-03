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CHP'li Özgür Özel canlı yayında dondu kaldı! 'Van'da terörle mücadele için neden konuşmuyorsunuz' sorusuna kaçamak yanıt

CHP'li Özgür Özel canlı yayında dondu kaldı! 'Van'da terörle mücadele için neden konuşmuyorsunuz' sorusuna kaçamak yanıt
03.05.2023 00:33 - Son Güncelleme: 03.05.2023 00:39

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CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP ile yaptıkları ittifaka ilişkin katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulundu. HDP ile 'rakip' olduklarını öne süren özel, sunucunun "Manisa'da terörle mücadele konusunda söylediklerinizi Van'da da söyleyebiliyor musunuz?" sorusu karşısında dondu kaldı. Van'da da terörle mücadele mesajı verdiklerini öne süren Özel'i, bugün düzenlenen mitingdeki görüntüler yalanladı. Van'da CHP ile HDP flamaları yan yana sallanırken, Kemal Kılıçdaroğlu terör soruşturmaları nedeniyle görevden alınan belediye başkanlarını savunup, "Kayyumlara son vereceğiz" dedi.

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