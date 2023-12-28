Yerel seçimlere giderayak skandallarını örtmek isteyen CHP, Bodrum'dan aldırdığı skandal karar ile tam 254 habere sansür getirttirdi. Taciz, tecavüz ve vurgunlarla anılan CHP’li Özgür Karabat'ın bu kararı nasıl aldırdığı akıllarda soru işareti bırakırken, Hakim Fatih Kale'ye ise tepkiler yağmıştı. Tüm bu yaşananların ardından skandal karara imza atan hakim Fatih Kale hakkında soruşturma açıldı. Yerli medyaya operasyon çekmeye çalışan Karabat'ın 10 yıl önceki yerel seçimler için çektiği video sosyal medyada yeniden paylaşıldı. Alay konusu olan Karabat'ın videosunun altına yapılan bir yorumda, "Siz nasıl bir gazla çalışıyorsunuz. Eşiniz dostunuz yok koyma şu videoyu demiyorlar mı size" ifadelerine yer verildi.