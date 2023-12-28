SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 28 Aralık 2023, 13:52 Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2023, 14:04

CHP’li Özgür Karabat'ın yıllar önce adaylık için çektiği video sosyal medyada alay konusu oldu

Yerel seçimlere giderayak skandallarını örtmek isteyen CHP, Bodrum'dan aldırdığı skandal karar ile tam 254 habere sansür getirttirdi. Taciz, tecavüz ve vurgunlarla anılan CHP’li Özgür Karabat'ın bu kararı nasıl aldırdığı akıllarda soru işareti bırakırken, Hakim Fatih Kale'ye ise tepkiler yağmıştı. Tüm bu yaşananların ardından skandal karara imza atan hakim Fatih Kale hakkında soruşturma açıldı. Yerli medyaya operasyon çekmeye çalışan Karabat'ın 10 yıl önceki yerel seçimler için çektiği video sosyal medyada yeniden paylaşıldı. Alay konusu olan Karabat'ın videosunun altına yapılan bir yorumda, "Siz nasıl bir gazla çalışıyorsunuz. Eşiniz dostunuz yok koyma şu videoyu demiyorlar mı size" ifadelerine yer verildi.

SIRADAKİ VİDEO
SON DAKİKA: Malatya'da 4.6 büyüklüğünde deprem
28.12.2023Perşembe
SON DAKİKA DEPREMLERİ! Malatya’da 4.6 büyüklüğünde deprem
28.12.2023Perşembe
AK Parti’de adaylar belirleniyor! Başkan Erdoğan 51 il için temayül yoklaması toplantısı yapacak
28.12.2023Perşembe
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya paylaştı! İstanbul merkezli 8 ilde eş zamanlı KAFES-26 baskını
28.12.2023Perşembe
BBC yayınında skandal! O sözleri duyunca apar topar yayını kesti
28.12.2023Perşembe
Bunlar da Var
Kuzey Marmara Otoyolu’nda katliam gibi kaza! 7 araç birbirine girdi: 10 ölü 54 yaralı 05:37
Katliam gibi kaza!
28.12.2023Perşembe
Korkunç kazadan yeni görüntüler: Çok sayıda ölü ve yaralı var 01:23
Korkunç kazadan yeni görüntüler!
28.12.2023Perşembe
SON DAKİKA! Kuzey Marmara Otoyolu’nda feci kaza! 11 kişi hayatını kaybetti 57 kişi yaralandı 00:35
SON DAKİKA! Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza!
28.12.2023Perşembe
İbrahim Tatlıses’in eski eşi Ayşegül Yıldız’dan olay açıklama: Hiçbir çocuğu onun gibi olmaz 01:22
İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız’dan olay açıklama
28.12.2023Perşembe
CANLI YAYIN
SON DAKİKA