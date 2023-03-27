CHP'li Müslim Sarı peş peşe skandal sözler! Böyle tehdit etti...

6'lı koalisyonun pazarlıklar ve kavgalar sonrası adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının ardından CHP'li isimler tehdit diline sarıldı. Son olarak CHP Parti Meclisi Üyesi Müslim Sarı "Ama hesaplaşılmasına inanan bir sürü insan var bu ülkede. Yani 20 yıllık iktidarın mağdur ettiği bir sürü kitle var. Dolayısı ile bu kitleler de hesaplaşmak istiyor. Yani şöyle bir şey de doğru değil; 20 yıl devam eden bir iktidar var ve bu iktidarın üzerine geleceğiz ve oturacağız hiçbir şey olmamış gibi davranacağız. Niye bize oy versinler? Hesaplaşacağımız kitleler mutlaka olacak. Hesaplaşacaklarımız var bizim." sözleriyle ehditler savurdu.