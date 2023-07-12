CHP'li Murat Karayalçın, İmamoğlu'nun önünü kesti: "Ekrem Bey bizim İBB başkan adayımız olmalıdır''

Cumhuriyet Halk Partisi'nde seçim hezimetinin ardından başlayan koltuk kavgasından taraflar yeni hamleler ile birbirini köşeye sıkıştırmaya çalışıyor. "Değişim" mesajıyla yola çıkan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na karşı koltuğunu korumak isteyen Kemal Kılıçdaroğlu, partinin güçlü isimlerini yanına çekmeye çalışıyor. Partide değişimi isteyen ve son olarak rakı masasında bir araya gelen 3 eski genel başkandan Murat Karayalçın sürpriz bir hamle ile tavır değiştirdi. Karayalçın, İmamoğlu'na adaylık kapısını kapatarak, "Ekrem Bey bizim İBB başkan adayımız olmalıdır. Ben onu orada değerlendiriyorum" dedi.