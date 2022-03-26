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CHP'li Muhittin Böcek'ten Kılıçdaroğlu'na: ''Bizim gönlümüzün adayı sizsiniz''

CHP'li Muhittin Böcek'ten Kılıçdaroğlu'na: ''Bizim gönlümüzün adayı sizsiniz''
26.03.2022 19:48

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2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala Millet İttifakı'nın adayı hala belirsizliğini koruyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu her seferinde 'ben aday olacağım' dese de bu duruma ittifak ortakları pek de sıcak bakmıyor. Öte yandan parti içindeki adaylık yarışında da kılıçlar çekilmiş vaziyette. Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a 'görevinize devam edin' diyerek adaylık kapılarını kapatsa da İmamoğlu 2023 çıkarları doğrultusunda çoktan çalışmalara başladı. Tüm bu gelişmelerin ışığında Antalya'da dikkat çeken bir olay yaşandı. Muhittin Böcek, CHP'nin 2023 adayının Kılıçdaroğlu olduğunu söyledi.

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