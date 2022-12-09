CHP'li Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın "cemaate selam" provokasyonu kısa sürdü! Bakan Akar: Bizim envanterimizde bu yok

CHP Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın mühimmatın üzerinde "cemaate selam" yazısının yer aldığı fotoğraf üzerinden provokasyon grişimine soyunmuştu. Öte yandan bu provokasyon girişimine CHP tarafından fonlanan mangır medya ise çanak tutmuştu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, iddialar üzerine çok net bir açıklamada bulundu. Akar ,"Bahsedilen roketle ilgili iddialar 2020'de bir daha çıkmış. Bunun bizimle alakası olmadığını söylemişiz. Bizim envanterimizde bu yok, böyle bir şey yok, yok" ifadelerini kullandı.