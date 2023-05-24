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CHP’li Milletvekili Mahmut Tanal’ın 'Suriyeli vergi ödemiyor yalanı' elinde patladı!

CHP’li Milletvekili Mahmut Tanal’ın 'Suriyeli vergi ödemiyor yalanı' elinde patladı!
24.05.2023 23:05

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CHP Şanlıurfa milletvekili Mahmut Tanal'ın Şanlıurfa’da Suriyelilerin işlettiği dükkanların vergi vermediği iddiası Şanlıurfa'daki Suriyeli esnaflar tarafından yalanlandı.

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CHP Şanlıurfa 28. Dönem Milletvekili seçilen Mahmut Tanal Şanlıurfa'da 'Suriyeliler Caddesi' olarak bilinen Rabia Meydanı karşısındaki Şehit Nusret Caddesi'nde Suriyelilerin işlettiği dükkana gitti. Burada Suriyeliler üzerinden provokasyona imza atan Tanal, bir fırıncının fiş vermediğini ve vergisini ödemediğini iddia etti.

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