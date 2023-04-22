CHP'li Mansur Yavaş: İHA ve SİHA'larla Kandil'e füze olarak yağacak

7'li koalisyon ikiyüzlü siyasette sınır tanımıyor. Terör örgütleriyle iş tutup 'SİHA'lara dokunma' vaadinde bulunan yıkım ittifakı şimdi de "SİHA'larla Kandil'i bombalama" vaadinde bulundu. CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "İHA'lar SİHA'lar yeni hükümetin eline geçtiğinde Kandil silahı bırakmadığı takdirde başlarına füze olarak yağacak" dedi. CHP-HDPKK flörtü, açığa çıkan bölücü talepler, Kandil'in 7'li koalisyona verdiği desteğin gölgesinde Yavaş'ın bu çıkışı kirli ittifakı süslü cümlelerle perdeleme çabası olarak kayıtlara geçti. Takvim.com.tr detayları sizler için derledi.