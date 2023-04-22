Haberler Güncel Videoları CHP'li Mansur Yavaş: İHA ve SİHA'larla Kandil'e füze olarak yağacak

CHP'li Mansur Yavaş: İHA ve SİHA'larla Kandil'e füze olarak yağacak

CHP'li Mansur Yavaş: İHA ve SİHA'larla Kandil'e füze olarak yağacak
22.04.2023 22:21

OTOMATİK OYNAT

Güncel 00:38
HDP'li Sırrı Süreyya Önder'den...
Güncel 05:27
Depremzede vatandaştan 7’li...
Güncel 03:08
Hatay'da depremzede çocuklara...
Güncel 06:30
AK Parti binasına silahlı...
Güncel 02:51
Muhalefetin doğal gaz müjdesi...
Güncel 00:26
Bakan Kurum açıkladı: İlk köy...
Güncel 00:15
Karadeniz gazı Meral...
Güncel 00:37
"Hacıyım, 5 vakit namaz...
Güncel 03:22
TCG Anadolu'yu Ramazan...
Güncel 00:25
Yalı Çapkını'nın oyuncuları...
Güncel 01:32
Karadeniz'den ateşlenen 'Gaz'...
Güncel 02:37
Kentsel Dönüşümde 'YARISI...

7'li koalisyon ikiyüzlü siyasette sınır tanımıyor. Terör örgütleriyle iş tutup 'SİHA'lara dokunma' vaadinde bulunan yıkım ittifakı şimdi de "SİHA'larla Kandil'i bombalama" vaadinde bulundu. CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "İHA'lar SİHA'lar yeni hükümetin eline geçtiğinde Kandil silahı bırakmadığı takdirde başlarına füze olarak yağacak" dedi. CHP-HDPKK flörtü, açığa çıkan bölücü talepler, Kandil'in 7'li koalisyona verdiği desteğin gölgesinde Yavaş'ın bu çıkışı kirli ittifakı süslü cümlelerle perdeleme çabası olarak kayıtlara geçti. Takvim.com.tr detayları sizler için derledi.

Güncel Videoları
SON DAKİKA