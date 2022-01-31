CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'nun çektiği "troll" videosu ile fena patladı! 'Fakir mutfağı'ndan Boğaz manzaralı daireye... Ekrem İmamoğlu'nun kontrası mı?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu son dönemde sosyal medya hesabında yayınladığı videolara bir yenisini daha ekledi. Evinin mutfağından paylaştığı videolar ile 'halktan biri' algısını empoze etmeye çalışan Kemal Kılıçdaroğlu son videosu ile fena patladı. Çektiği video ile bazı sosyal medya hesaplarının ismini paylaşan Kılıçdaroğlu hesapları "troll" olarak adlandırırken Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı sonrası CHP İstanbul Gençlik Kolları'nın yayınladığı bir fotoğraf Kılıçdaroğlu'nun mutfak videolarıyla girişmeye çalıştığı 'halktan biri' algısını bozdu. Paylaşılan geniş açılı fotoğrafta Kılıçdaroğlu'nun konuşmayı Boğaz manzaralı bir dairede yaptığı görülürken cama masada bulunan içki şişesi de yansıdı. Yaşanan gelişme Balıkçı fotoğrafı servis edilen Ekrem İmamoğlu'nun Kemal Kılıçdaroğlu'na operasyonu mu? sorusunu akıllara getirdi. Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu'nun videoyu çektiği otel ve gecelik fiyatı da ortaya çıktı.