CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Başkan Erdoğan'a hadsiz sözler

Yargıtay 3'üncü Ceza Dairesi, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na, sosyal medya paylaşımları nedeniyle 'kamu görevlisine hakaret', 'Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak' ve 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlarından verilen toplam 4 yıl 11 ay 20 gün hapis cezasını onamıştı. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Canan Kaftancıoğlu'nun hapis cezasının onanmasının ardından yaptığı basın açıklamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretler savurdu. Ayrıca CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Canan Kaftancıoğlu'na verilen hapis cezası kararı sonrası Başkan Erdoğan'ı hedef alarak skandal sözler kullandı. Yargının verdiği kararı Erdoğan'a bağlayan Altay, "Dünya böylesini daha önce Hitler döneminde gördü." şeklinde ifadeleri kullandı.