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CHP’li Kemal Kılıçdaroğlu’dan İmamoğlu’na: “Belediye başkanları işlerine kilitlensinler”

CHP’li Kemal Kılıçdaroğlu’dan İmamoğlu’na: “Belediye başkanları işlerine kilitlensinler”
13.05.2022 18:21

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 2023 yolundaki rakibi İmamoğlu'nun Karadeniz turuyla patlaması sonrası elini güçlendirdi. Gerek kendisini destekleyen siyasilerle gerekse yandaş gazetecilerle İmamoğlu'nun fişini çeken Kılıçdaroğlu, "Belediye başkanlarımızın işlerine kilitlenmeleri gerekiyor." diyerek İmamoğlu'nun adaylığı konusunda son çiviyi çaktı. Kılıçdaroğlu, Karadeniz turu sonrası İmamoğlu'nu tüm yandaşlarıyla var gücüyle toprağa gömerken, operasyonda parmağı yokmuş gibi "İmamoğlu popüler bir isim. Gezinin yankılanması bu açıdan da doğal." sözleriyle adaylık yolunda en yakın rakibiyle adeta alay etti.

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